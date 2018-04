Pepe Reina raggiunge un record proprio contro la sua prossima squadra. Destino beffardo.

Una strana domenica quella di Pepe Reina, in lotta per lo Scudetto con il Napoli e bisognoso di tre punti fondamentali contro la sua futura squadra, quel Milan in lotta per un posto in Europa. che lo accoglierà fra due mesi e mezzo (CLICCA QUI). Ma il destino talvolta è beffardo e, senza voler minimamente gettare ombre sulla professionalità dello spagnolo, il portiere proprio nel suo futuro stadio e contro la sua futura squadra festeggia un piccolo primato personale con la maglia azzurra.

Pepe Reina infatti quest’oggi otterrà il gettone di presenza numero 176 in gare ufficiali con la maglia del Napoli. Dati statistici eccezionali per il fuoriclasse iberico, diventerà così il settimo estremo difensore della storia azzurra per numero di presenze in gare ufficiali (di cui 136 in Serie A). L’estremo difensore iberico con il match odierno a San Siro stacca definitivamente un “collega” di rilievo come Morgan De Sanctis.

Davanti a Reina in sesta posizione c’è un “certo” Dino Zoff a quota 184, una cifra che purtroppo – anche giocando tutte i match da qui alla fine del campionato – riuscirà soltanto ad avvicinare ma non a raggiungere. Solo un rinnovo contrattuale, ad oggi alquanto impossibile (CLICCA QUI), consentirebbe al campionissimo spagnolo l’ulteriore scalata della classifica dei portieri che hanno giocato più gare con la maglia del Napoli.

