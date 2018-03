Dg Cagliari: “Facciamo una promessa ai tifosi, anche juventini, col Napoli daremo il massimo”

Lunedì sera il Napoli sarà impegnato nel posticipo della 26esima giornata di campionato contro il Cagliari.

Gara delica sotto tutti i punti di vista, il Direttore Generale dei rossoblu ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in merito alla gara: “Sono arrivati già dei messaggi dai tifosi juventuni per fermare il Napoli? Noi arbitri dello Scudetto? Facciamo una promessa a loro e a tutti i tifosi: cercheremo di dare il massimo.

Per il Cagliari è una partita che ha una valenza speciale, sarà fondamentale scendere in campo ricordando il valore della maglia che indossiamo. Un valore aggiunto per noi ma non dimentico l stadio pieno contro la Spal che è stato determinante per la vittoria”.

