DG Lega: “Tuteliamo i club, le quattro squadre impegnate in Europa giocano di sabato”

Marco Brunelli, direttore generale della Lega Calcio, è intervenuto a Radio Sportiva.

Il direttore ha rispo a Sarri in merito al calendario: “Non è la prima volta che parliamo di questo, Sarri ce l’ha anche con la formula della competizione che costringe tutti a giocare tardi al giovedì ma siamo tra le leghe che tutelano maggiormente le squadre impegnate in Europa League.

Le 4 squadre impegnate in Europa hanno giocato tutte in anticipo al sabato, con tre in trasferta ed una sola in casa, il Napoli appunto, non si poteva fare diversamente. Gli azzurri poi giocheranno in casa anche con la Spal dopo averlo fatto nella scorsa giornata quindi vengono da tre impegni interni. Il calendario prevede che dopo il ritorno di Lipsia giocherà al lunedì, ma se dovesse passare il turno avrà la possibilità di fare lo stesso con l’Inter.

Ribadisco che siamo tra le leghe che tutelano maggiormente i club, con regole codificate e uguali per tutti che altri non hanno”.

