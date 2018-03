DG Spal, Premium: “Oggi partita quasi proibitiva. Bene Grassi. Giuntoli su Meret? Lui sa cosa fare”

Il Direttore Generale della Spal, Andrea Gazzoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium.

“Sappiamo che è una partita quasi proibitiva, ma la Spal si è preparata bene per cercare il risultato. All’andata fu una bella partita da parte della Spal, il Napoli la fece sua per dei gioielli dei suoi. Grassi? All’inizio qualche problemino fisico, ma dopo ha fatto grandi prestazioni dando continuità. Meret? Alex è un grande portiere, ha bisogno di tempo ed è giusto lasciargli tempo. Giuntoli l’ha chiesto? No, sa cosa deve fare e farà il suo percorso”.

