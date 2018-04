Di Biagio: “Corsa Champions? Inter più in forma, Roma gioca meglio, Lazio più continua”

Il CT ad interim della Nazionale, Luigi Di Biagio, ha parlato in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport sulla corsa Champions delle sue ex squadre: Inter, Lazio e Roma. Ecco alcuni passaggi.

“L’Inter ha ritrovato la condizione fisica migliore al momento giusto: adesso è un fattore che può fare la differenza. La Lazio delle tre è stata la più continua: pochi alti e bassi, dall’inizio. E nonostante abbia giocato tante partite, l’altra sera con il Salisburgo l’ho vista ancora benissimo. La Roma, che ha puntato da subito sul gioco, dopo aver insistito a costo di prendere qualche schiaffo comincia a vedere i frutti del suo lavoro.

All’ultima c’è Lazio-Inter: per la Roma è come avere una partita in più e sarebbe divertente se dovesse ritrovarsi a tifare Lazio, visto che con l’Inter è anche in svantaggio negli scontri diretti. Però molto dipenderà dal derby, che la Lazio può solo vincere e la Roma proverà a vincere ma può accontentarsi di non perdere. In questo caso sarà l’Inter a tifare Lazio, ma può bastarle tifare per se stessa: le prossime due partite in trasferta a Torino e Bergamo sono complicate, molto, ma se ne esce bene diventa la favorita numero uno. A quel punto non dico che sarebbe fatta, ma quasi: la Champions potrebbe solo buttarla via

Per l’Inter sbagliare le prossime due: invece di essere una spinta, in quel caso possono diventare un peso. Idem il derby per la Roma: in sei giorni uscire dalla Champions e inciampare con la Lazio sarebbe una brutta botta. La “nemica” della Lazio sarebbe in realtà un’amica, si chiama qualificazione alla semifinale di Europa League. Ovviamente ci speriamo tutti ma in campionato, dove non può permettersi di sbagliare una partita, la squadra di Inzaghi potrebbe risentirne un po’: questione di concentrazione, di energie.

Sorprese? Nella Roma dico, anzi spero, Pellegrini: sta giocando un grande campionato, ma sono sicuro che non abbiamo ancora visto il meglio. E vi dico che può segnare gol importanti anche per questa volata. Se chiamo sorprese Gagliardini e Milinkovic mi sembra fargli un torto. Diciamo che uno si sta ritrovando dopo un periodo un po’ così ed è un bene anche per la Nazionale, non solo per l’Inter. E l’altro, superato l’infortunio, ha otto partite per confermarsi quello che credo sia: classe, potenza, intelligenza, ovvero il miglior prototipo di giocatore moderno del nostro campionato”.

Fonte: Gazzetta dello Sport (alla cui edizione odierna rimandiamo per l’intervista completa).

