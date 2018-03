Di Biagio: “Gara importante, la squadra è serena. Raiola? Parole irrilevanti”

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro l’Argentina.

Queste le sue parole: “Emozionato? Non so, forse lo sarò domani.

Le critiche? Noi pensiamo a lavorare. Ho troppo da fare e non mi rendo conto, i ragazzi sono sereni, abbiamo lavorato molto bene in questi giorni.

Amichevoli? Per me sarà una gara importante, speriamo di ripartire subito, dobbiamo cancellare tutto quello che è successo e prepararci bene. E’ un match proibitivo, ma dobbiamo provare a giocare senza pensare a ciò che abbiamo davanti.

Icardi e Dybala? Non ho molto da aggiungere rispetto a quanto detto da Sampaoli. Lì davanti loro hanno molta scelta, noi meno. Ma quello che abbiamo mi va benissimo. Rapportarmi rispetto a quelli che hanno altri non è una mia idea.

Modulo? Sarà 4-3-3, poi forse cambierà. È un match proibitivo, ma dobbiamo provare senza avere paura di ciò che abbiamo davanti.

Balotelli? Sampaoli ha fatto benissimo a parlare di lui, è un buonissimo giocatore. Ma poi ci sono delle scelte da fare.

Le parole di Raiola? Lo conosco da 25 anni, ma è irrilevante quello che ha detto”.

Comments

comments