Di Biagio: “Grande secondo tempo con l’Argentina, domani gioca Donnarumma”

L’allenatore della Nazionale, Luigi Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con l’Inghilterra.

“Se avete la sensazione che sia amareggiato forse lo sono, ma solo per come è andata l’altra partita: meritavamo di più. Le critiche le accetto, anche se è sbagliato dire che non abbiamo fatto tiri in porta. Sul futuro a me nessuno ha detto niente, io devo solo andare avanti, poi prenderò la strada che verrà decisa. Devo solo pensare a questi ragazzi”.

Meglio il titolare in Under 21? “Non ci ho ancora pensato, non è un problema che mi può riguardare oggi. Costacurta lo ha detto per sottolineare il mio lavoro fatto fin qui”.

“Alcune cose vanno migliorate sicuramente, nel primo tempo il palleggio dell’Argentina ci ha dato problemi. Ma nella ripresa abbiamo creato 3-4 palle gol clamorose, e se fosse finita 0-0 avremmo avuto comunque dei rimpianti. Se abbiamo conquistato 19 volte la palla nella loro metà campo, qualcosa di buono c’era. Bisogna insistere e continuare”.

“Loro hanno giocatori di altissimo livello, soprattutto da metà campo in su. Possono giocare con Rashford, Sterling o Vardy, ma noi non dobbiamo preoccuparci di un giocatore specifico”. Southgate continuerà gli esperimenti in vista del Mondiale, ma anche Di Biagio proverà facce nuove: “Cambierò qualcosa, è inevitabile, visto qualche acciacco e visto il momento della stagione in cui non tutti sono al top. Almeno tre-quattro giocatori saranno diversi”.

