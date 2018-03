Di Biagio: “Volevo provare a vincere la gara. C’è da migliorare”

Di Biagio, CT dell’Italia, dopo la gara ha analizzato la sconfitta in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Abbiamo sofferto il palleggio e perso le distanze nonostante abbiamo provato ad andarli a prendere. Ci siamo riusciti poco. Comunque, buon secondo tempo, anzi meritavamo qualcosa in più. Ma non dimentichiamoci che dall’altra parte c’erano i vice campioni del mondo e noi eravamo con tanti ragazzi che devono fare esperienza. Abbiamo sbagliato molto nella prima costruzione nel primo tempo, dobbiamo velocizzare.

Nel secondo tempo è andata un po’ meglio ma dobbiamo lavorare e lo sapevamo anche da prima di stasera. Nessun blocco, c’erano tanti ragazzi che sono alle prime volte con la maglia dell’Italia devono capire tante dinamiche. Deprimersi? No, è l’inizio di una nuova era.

Bisogna insistere sui singoli e sul modo di giocare. Abbiamo provato a giocare da dietro e ad attaccare gli avversari in maniera sbarazzina cercando di andare a prenderli alti. Ma non ci siamo riusciti soprattutto nel primo tempo. Devo valutare le condizioni fisiche dei singoli.

Nel primo tempo non abbiamo concluso molto e negli ultimi 30 metri ci è mancato l’ultimo passaggio ma sul fatto di cambiare la catena non c’era un motivo particolare, volevo sperimentare e dare ad alcuni elementi la possibilità di far vedere se possono aiutare l’Italia. E’ un risultato bugiardo, volevo provare a vincerla. Ho visto delusione anche negli occhi dei miei ragazzi. Ma il risultato dice tutto e conta più di tutto. C’è da migliorare, è normale”.

