Mimmo Di Carlo, allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “La Juventus è in Champiosn e deve fare un miracolo per passare, bisogna capire se il contraccolpo sarà positivo o negativo. Il napoli deve fare tate vittorie epr metetre in difficoltà i bianconeri.

Il Napoli di Sarri gioca sicuramete meglio ma deve imparare anche a vincere la Coppa Italia e andare avanti nelle competizioni europee. Deve crescere sotto questo aspetto”.

