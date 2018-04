Di Francesco: “Dobbiamo migliore nella qualità dell’ultimo passaggio”

Il tecnico dell Roma, Eusebio Di Francesco, ha analizzato il derby della capitale giocato questa sera contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport.

“La partita di questa sera è sembrata una partita diversa dal solito derby. Noi dobbiamo essere bravi a dare la stessa importanza a tutte le partite.

Il rapporto fra tiri e gol l’abbiamo migliorato in Champions. Dobbiamo migliore nella qualità dell’ultimo passaggio e dovremo anche sfruttare di più le corsie esterne. Negli allenamenti ci alleniamo per fare meglio anche in queste situazioni.

Secondo me in Europa si gioca un calcio che si addice alla Roma. Quando si affrontano squadre più fisiche noi andiamo più in difficoltà perché non riusciamo a leggere queste situazioni subito. E’ un nostro difetto.

Manolas è meno aggressivo in avanti ed è molto bravo a coprire la sua zona di campo e per questo l’ho schierato centrale fra i tre difensori. Ad esempio Fazio ha più il desiderio di creare superiorità in avanti ed essere aggressivo.

