Di Francesco: “E’ inconcepibile il nostro calo, assurdo quanto successo”

Dopo la sconfitta contro lo Shakhtar, Eusebio Di Francecso, tecnico della Roma, ha analizzato la gara ai microfoni di Roma Tv.

Queste le sue parole: “Si sono viste due squadre completamente opposte. Una determinata, l’altra sterile. Faccio fatica a capire come non siamo riusciti a dare continuità al primo tempo. Abbiamo sbagliato l’atteggiamento nella ripresa. Non penso sia stata deconcentrazione, ma è inconcepibile il nostro calo, faccio fatica a spiegare una partita del genere.

Dzeko? Con il 4-2-3-1 c’è la possibilità che l’attaccante si abbassi, ma oggi non ha giocato da 9. I miei ragazzi devono dare qualcosa in più in queste gare. Ora devo trovare le soluzioni a questo. È assurdo quanto successo, siamo diventati lenti, compassati, prevedibili. Abbiamo preso un gol che si poteva leggere tranquillamente”.

