Di Francesco: “Non mi aspettavo questo distacco da Napoli e Juve, sono tra i responsabili”

Alla vigilia di Udinese-Roma, Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, ha parlato in conferenza stampa.

Tra le tante cose, il tecnico ha parlato anche della distanza da Napoli e Juventus: “Per come si era messo il campionato, anche per un pizzico di sfortuna, siamo mancati sotto alcuni aspetti. In altre gare, dove si poteva ottenere più punti non l’abbiamo fatto. Sono l’allenatore e per questo sono tra i responsabili di questo distacco. Non me lo sarei aspettato ma non ci dimentichiamo che dobbiamo giocare un ottavo di Champions League. Vogliamo recuperare un po’ di strada persa”.

La squadra sta migliorando? “A volte vogliamo sia il gioco che i risultati e questo è il mio obiettivo finale. A volte abbiamo giocato bene senza raccogliere nulla, per il momento è importante soprattutto vincere, il gioco tornerà piano piano. Serve continuità”.

Comments

comments