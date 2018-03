Di Francesco: “Panchina d’oro? ho votato per Gasperini ma ha vinto chi merita”

Il tecnico della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni a margine della manifestazione.

“Da qui ai prossimi 21 giorni ci aspettano 7 gare fondamentali, alla Roma è un momento davvero delicato e decisivo, dovremo dimostrare più che mai tutto sul campo ma siamo pronti. Se ho qualche rimpianto per non essere lì davanti a lottare con Juventus e Napoli? Io cerco sempre di guardare avanti e non troppo indietro, ma di certo dico che avremmo potuto fare meglio. C’è stato un periodo difficile in cui abbiamo fatto veramente troppi pochi punti, anche se ho sempre ritenuto che sia Juventus che Napoli hanno qualcosa in più di noi. Panchina d’oro? Ho votato per Gasperini ma ha comunque vinto un collega che sta facendo benissimo da tempo.

Champions? Contro il Barcellona non dovremo perdere la nostra identità né fare una partita d’attesa cercheremo di fargli male giocando nella metà campo avversaria”.

