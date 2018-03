Di Francesco: “Grande vittoria. Il Benevento aveva fatto soffrire il Napoli”

Il tecnico ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria schiacciante sui sanniti.

“Siamo partiti male, con un atteggiamento poco aggressivo e una squadra sbarazzina nella manovra. La Roma come sempre poi ha creato tanto, non solo stasera con i cinque gol, mi infastidiscono sicuramente i due gol presi fra le tante occasioni create.

Quarto posto? è un punto di partenza aver ritrovato vittoria a Verona, anche Ünder si è sbloccato lì e stasera si è confermato con una doppietta, questo che alleno è un gran gruppo. I ragazzi hanno voluto far tirare il rigore a Defrel proprio per fargli ritrovare il gol e la fiducia.

Certa stampa deve chiedere scusa a Ünder? in Italia non sappiamo aspettare gli italiani giovani, figurarsi un calciatore che arriva dalla Turchia e da un campionato totalmente diverso. Lo dico con rabbia, perchè mi piace tantissimo lavorare con atleti agli inizi.

Stasera siamo stati bravi, non dimentichiamo che il Benevento domenica aveva dato tanto filo da torcere al Napoli, abbiamo saputo aspettare dopo il gol subito per fare nostra la gara”.

