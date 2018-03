Dario Di Gennaro, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Deve ritrovare la via del goal il tridente, sono un po’ indietro rispetto agli anni e mesi scorsi. Il Napoli non è diverso da 3 settimane fa però assorbire la sconfitta interna contro la Roma non è stato facile e l’avversario della settimana dopo non ha aiutato per niente. Adesso però il calendario sorride agli uomini di Sarri, avranno solo lo scontro diretto a metà aprile, penso che lì si capiranno tante cose” .

