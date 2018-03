Di Gennaro: “Insigne è un trascinatore”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e ora commentatore sportivo, è intervenuto a Radio Marte

” Il Napoli ha sbagliato molto in attacco, Callejon era nervoso perchè non è stato servito molto e bene. Negli ultmi 20 minuti però il Napoli ha inizato a giocare, si sono mossi bene lì davanti, è mancato soltanto chiuderla prima ma ieri contro quel Genoa era difficile. Nei primi 25 minuti il Genoa ha avuto varie occasioni poi Insigne come suo solito ultimamente si è caricato il Napoli sulle spalle con delle giocate straordinarie portandolo poi alla vittoria.Per me Lorenzo è un trascinatore. Negli altri campionati lo scudetto è già deciso da noi no però c’è troppa differenza e distacco tra le altre squadre con il Napoli e Juve, dobbiamo migliorare, bisogna lavorare” .

