Di Gennaro: “Il Napoli è dietro la Juve ma tutto è ancora in gioco”

L’ex calciatore della Nazionale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Il Napoli può conquistare 100 punti, prima era al comando e adesso insegue ma non è cambiato nulla. Contro l’Inter il Napoli non ha giocato male, è mancata solo un po’ di convinzione, ma ha la qualità per ribaltare una classifica che adesso lo vede in difficoltà. Il Napoli può anche vincere a Torino, può farlo alla luce del bel gioco espresso finora e Sarri ha il dovere di trasmettere grandi motivazioni alla squadra.

Nulla è perso e contro il Genoa mi aspetto un Napoli nuovamente convinto e pronto a giocarsi il resto della stagione al meglio. La Juventus è ripartita dalla testa nei momenti più difficili e il Napoli dovrà fare la stessa cosa”.

Comments

comments