Di Marzio: “Errore di Benatia, l’arbitro non deve essere influenzato”

Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“La Juve ha perso la testa nel dopo partita ma fino a quel momento insieme alla Roma è stata esemplare. Hanno fatto una grande partita. Per me è un errore di posizione di Benatia che non doveva trovarsi dietro Vazquez ma tra Buffon ed il madrileno. L’arbitro non deve sapere chi sei, non deve essere influenzato, lui è un arbitro che in Inghilterra ha sempre arbitrato bene ed anche partite importanti. Buffon ha fatto quelle dichiarazioni perché secondo me sognava già di finire la carriera con una Champions e con la sua Juve. Lui è un giocatore non serio, serissimo. Il Napoli non dovrà pensare adesso alla reazione della Juve ma deve pensare a rimettersi in forma, a me non interessa dei bianconeri, io guardo in casa mia” .

