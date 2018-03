Di Marzio: “Il Napoli deve scendere in campo con grinta”

Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“ Quando il destino non dipende più da te puoi solo stare a guardare. La Juve ora ha una grinta fuori dal normale, la stessa grinta che volevo vedere dopo la sconfitta contro la Roma. I bianconeri hanno un qualità incredibile, hanno fame di vittoria e non mollano mai, li vanno a scegliere aggressivi e con determinate caratteristiche di proposito. Il Napoli non è cattivo e quello a volte fa la differenza. Le partite spesso però te le risolvono anche i campioni ed il Napoli mi auguro che in estate porti qualche campione come successe nell’era Benitez. Noi avevamo lo scudetto a portata di mano ed ora dobbiamo sperare che loro perdono”

