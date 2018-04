Di Marzio: “Il Napoli deve vincere a Torino per sperare ancora in qualcosa”

Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Domani gioca Milik per far recuperare Mertens e preservarlo per la partita di Torino. Milik però non è detto che farà tutta la partita perchè non ha molti minuti nella gambe anche se almeno 70′ dovrebbe farcela. Il Napoli dovrà vincere a Torino per sperare ancora in qualcosa poi su di un campo difficilissimo dove non abbiamo mai segnato e vinto. In più dobbiamo sperare che Milan e Roma insidieranno questa Juventus anche se sicuramente il Crotone domani farà la sua partita e sarà secondo me difficile per i bianconeri. Prima di pensare alla Juventus dobbiamo vincere contro l’Udinese che non sta passando un bel periodo” .

