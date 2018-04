Di Marzio: “Il Napoli ha venduto già troppi big. Ce la si gioca a Torino”

Gianni Di Marzio ha parlato ai microfoni di Radio Marte della corsa scudetto tra Napoli e Juventus, criticando in parte la gestione degli azzurri del processo di crescita.

“Mai dire mai, può essere che la Juve subisca il contraccolpo della Champions e che il Napoli reagisca con determinazione. Se il Benevento avesse fatto questa squadra dall’inizio del campionato si poteva anche salvare, adesso la partita è da giocare. Il Napoli deve evitare passi falsi e poi andarsela a giocare a Torino. Qui si parla già troppo di giocatori per l’anno prossimo, di Sarri che se ne va. Comunque, il Benvento può fare uno scherzo alla Juventus.



Il Napoli deve andare a fare una partita delicata a Milano eh, Gattuso ha già rinnovato e va bene, ma a Milano è tosta se il Napoli è quello dell’ultimo mese e mezzo. Il campionato se l’è giocato il Napoli, non la Juventus che potrebbe ancora fare qualche scivolone, ma gli azzurri devono gestire le energie, gestire i propri giocatori.

Io non capisco perché a Napoli non arrivano giocatori di qualità, gli unici li ha portati Benitez. Una grande squadra deve avere giocatori forti, li devono comprare e li devono tenere senza pensare alle plusvalenze. Basta pensare ai vari Lavezzi e Cavani. Altrimenti compri giocatori a 20, 25 milioni e non fanno una partita. Sarri ha mai creduto in Diawara, Rog o altri che sono in panchina? No. I fatti dicono questo“.

