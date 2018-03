Di Marzio: “L’ambiente è convinto. Sarri non so se rinnoverà”

Gianni Di Marzio, giornalista, è itervenuto a Radio Marte

“Non so chi sarà l’allenatore della Nazionale Italiana però Ancellotti è un uomo serio ed un grande allenatore ma non so se vorrà fare già da ora il selezionatore che è ben diverso da fare l’allenatore. Capello o Ranieri sono allenatori che hanno anche le stesse idee di concepire il calcio e non hanno più l’ispirazione di arrivare chissà dove. Io se devo dichiararmi sono per Ranieri, sa anche avere un buon rapporto con i suoi giocatori. Molti giocatori hanno dato fin troppo, basta, ci deve essere un riciclo ed un nuovo ciclo. Mertens e Callejon hanno recuperato, la squadra e l’ambiente sono convinti. Ho la sensazione che Sarri andrà via, ma spero che lui possa restare e fargli un contratto alla Ferguson per 5\10 anni. Se Sarri dovesse candidarsi per allenare la Nazionale lo voterei sicuramente, ha un gioco e delle idee innovative e propositive” .

