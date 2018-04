Di Marzio: “Mertens ha bisogno di riposo, è stanco”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a Radio Marte.

Queste le sue parole: “Ounas è mancino ma nel campionato iatliano ha giocato poco, per me è un buon giocatore. Il 4-3-3 offensivo difficilmente riesci a fare la fase difensiva. nel campionato francese non lo abbiamo visto molto ma ha buoni margini di miglioramento.

Il Napoli deve comprare giocatori importanti sennò il gap con la Juventus non si dimezza.

Mertens lo dico da un mese che ha bisogno di recuperare, è stanco si vede subito. Non so come non se ne accorga chi sta dentro”.

