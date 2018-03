Di Marzio: “Mertens si è ripreso ed Insigne si è responsabilizzato, non faccio calcoli”

Gianni Di Marzio, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“Mondonico era un giocatore funambolico, fantasioso e come allenatore era uno che non aveva peli sulla lingua ma era un gentiluomo. Sicuramente da ora fino alla fine saranno tutte finali, tutti vorranno mettere i bastoni tra le ruote alle grandi, per fare punti e per sollevare il loro morale, ma il Napoli deve pensare a se stesso. Gli azzurri devono andare in Emilia a vincere, hanno recuperato Callejon e Mertens che erano un po’ stanchi e sono sicuro che i giocatori, ambiente e società ci credono. Non penso che il Milan possa fermare questa Juve, forse se fosse stato a Milano c’era speranza però mai dire mai, non faccio calcoli. Mertens ha imparato a fare il centravanti, è un vero napoletano, è simpatico. Insigne in Nazionale per me ha giocato bene, aveva una grande sicurezza ed era tranquillo. Quando si è assunto la responsabilità di tirare il rigore è stato un grande, non l’avrebbero fatto tutti” .

