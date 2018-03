Di Marzio: “Sarri resta a Napoli, è molto legato alla città”

Gianni Di Marzio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte

” Per me Sarri resta a Napoli, è molto legato alla città. Allegri fa un gioco molto concreto e se deve inserire un Barzagli negli ultimi 10 minuti al posto di un attaccante lo fa senza problemi, se deve cambiare formazione osa tranquillamente però ha anche materiale per poterlo fare. Sarri fa un gioco in prospettiva superiore a quello che era il gioco di Sacchi nel Milan perchè ha giocatori competamente diversi. Reina il 15 Aprile contro il Milan farà una grande partita anche perchè altrimenti verrà massacrato da tutti. Il Napoli spero stia già pensando e lavorando al dopo Reina, non voglio pensare che inizia la stagione senza portiere. Prenderà o un giovane portiere o magari qualcuno che già ha esperienza ma dovranno arrivare i migliori. In difesa stiamo messi bene, Albiol sta vivendo una seconda giovinezza e Koulibaly è un muro. Verdi è un giocatore di grande qualità, non so i motivi per i quali non è voluto venire a Napoli ma deve essere un giocatore comunque compatibile con la squadra. Il Napoli sta cercando esterni veloci e che saltano l’uomo e lui è il profilo adatto, poi usa il sinistro come il destro

Comments

comments