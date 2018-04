Di Somma: “Ho tanti rimpianti col Benevento”

Salvatore Di Somma, direttore sportivo, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

“Col Benevento ho tanti rimpianti ma per una neo promessa delle volte non è semplice entrare subito in un campionato come quello della Serie A. L’ allenatore non voleva stranieri in squadra e nonostante ciò siamo riusciti a far arrivare molti giocatori poi è andata come è andata e per fortuna a Gennaio il presidente ha fatto degli innesti importanti. Ciciretti è forte, il Napoli ha fatto un buon acquisto ma anche Brignola perchè non dobbiamo dimenticarci che è un classe 99” .

Comments

comments