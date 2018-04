Diawara come Dybala, un gol che può rivelarsi decisivo

Poco più di un mese fa era stato Dybala a decidere, a tempo scaduto, a decidere, con un colpo da biliardo, il match tra Lazio e Juventus.

Ieri, invece, al San Paolo, lo stesso destino è capitato all’uomo che non ti aspetti: quell’Amadou Diawara che, prima di ieri, non era mai andato in rete su azione. Un gol bellissimo, una parabola perfetta che ha lo stesso identico peso della rete messa a segno dall’argentino cinque partite fa, che ha permesso agli azzurri di mantenere invariato il distacco dai bianconeri.

Il gol segnato dal guineano pare, quasi, un segno del destino visto che, probabilmente, è stata la squalifica di Jorginho a permettergli di giocare dal primo minuto, cosa che non accadeva, in campionato, da ottobre.

E chissà che la sua rete non abbia ripercussioni, positive e negative, sulle due contendenti che, fino alla fine, si daranno battaglia per lo Scudetto. Prima fu Dybala a mettere pressione agli azzurri, che topparono la gara casalinga contro la Roma, ora potrebbe essere Diawara a turbare la quiete dei bianconeri…

