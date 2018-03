Diawara, l’agente: “Non è facile entrare e trovare ritmo se giochi ogni due mesi”

L’Avvocato Daniele Piraino, uno degli agenti di Diawara, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di tuttomercatoweb.com:

“I tempi del mercato estivo e invernale sono lunghi, sarei d’accordo con la riduzione della finestra estiva all’8 agosto perché due mesi di calciomercato sono snervanti.

E sarebbe giusto, come ha detto il collega Branchini, aprire una finestra di riparazione a novembre in sostituzione di gennaio, dando comunque la possibilità di intervenire in caso di infortuni.”

Piraino, a proposito di Diawara: che succede?

”Non è facile entrare e trovare il giusto ritmo giocando ogni due mesi, anche in considerazione della sua posizione in campo. Appena troverà un po’ di continuità, rivedremo il fuoriclasse visto nella passata stagione”.

Futuro: piace in Premier League?

“Ci sono dei club interessati ma è prematuro parlare di mercato”.

A Crotone invece s’è messo in luce Nalini.

“Andrea sta facendo bene, ma ancora non ha messo in mostra tutte le sue potenzialità : è un giocatore da dieci gol a stagione, se sta bene fisicamente; sono sicuro che il suo apporto sarà determinante per la salvezza de Crotone anche quest’anno”.

Inevitabile che possano arrivare delle richieste…

“Abbiamo avuto delle richieste da alcune società. Ma anche in questo caso mi sembra inopportuno pensare alla prossima stagione”.

La certezza: Nicolas Spolli al centro della difesa del Genoa.

“È stata una intuizione di Ballardini: lo ha messo sin da subito alla guida della difesa del Grifone ed i risultati gl I hanno dato ragione. Quella del Genoa con il suo nuovo assetto è fra le migliori difese del campionato“.

Oscar Hiljemark e il Genoa: un gradito ritorno.

“Oscar è stato voluto fortemente da Ballardini che lo ha fatto rientrare dal prestito al Panathinaikos; è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere rossoblù e con queste prestazioni lo vedremo ai Mondiali con la sua Nazionale”.

