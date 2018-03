Il centrocampista azzurro ha parlato così ai microfoni di Premium Sport.

“Oggi come tutte le altre volte scendiamo in campo per fare la nostra partita, divertirci e portare punti a casa. Siamo molto concentrati su questa partita, è fondamentale per noi. Europa League? Una grande squadra deve lottare per tutte le competizioni, però è andata così anche se potevamo fare meglio. Ci concentriamo sul campionato per dare soddisfazione alla città”.

Comments

comments