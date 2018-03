Dino Zoff: “Rivalità Napoli-Juve è sempre esistita, ora è solo più esasperata”

L’Ex portiere Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a Tuttosport:

“Il duello tra Napoli e Juventus è sempre esistito, oggi viene esasperato perchè tutto il mondo è esasperato.

È cambiato quello che ci sta attorno, il modo in cui viene amplificato. Quello forse è malato, ma non la rivalità.

Ma parliamo comunque di sport, come si fa a concepirlo senza rivalità? Sono d’accordo con voi che è giusto stemperare, gli estremismi e la violenza non mi sono mai piaciuti, nemmeno la violenza verbale.

Siete sicuri che ci sia odio? Non vorrei che queste posizioni estreme non siano solo per esporsi, per mostrare in modo eccessivo la propria appartenenza…

Il mio augurio è che la sfida tra Juve e Napoli venga vissuta per quale è: una sfida tra due grandi squadre. Non mi parlate di nord contro sud. Perché quanti tifosi della Juventus vivono al sud? E quanti giocatori del sud hanno vestito la maglia bianconera?”.

