Diritti TV 2018-2021, De Laurentiis minaccia: “Ritiro il Napoli dal campionato”

Tutti presenti i 20 club di Serie A, diciotto i favorevoli Napoli e Roma astenuti. Assenti le tre società retrocesse la scorsa stagione e che avevano diritto di voto: Palermo, Empoli e Pescara.



L’assemblea della Lega Serie A ha approvato il bando per la vendita dei diritti tv per il triennio 2018-2021.

Il primo bando riguarda i tre pacchetti satellitare, digitale terrestre e Internet, un secondo bando è invece destinato agli intermediari finanziari indipendenti. Termine ultimo per presentare le offerte è lunedì 22 gennaio e la base d’asta parte da 1.050 milioni di euro poco più dei 946 milioni di euro dello scorso triennio.

Suddivise in due blocchi le partite delle squadre di Serie A:

partite interne ed esterne di 8 squadre: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Fiorentina, Lazio, Sampdoria ed eventualmente Spal; partite interne ed esterne delle altre 12 squadre, tra cui la Roma, Atalanta, Torino e Bologna, tutte in esclusiva tranne quando impegnate contro le otto squadre del primo blocco.

Secondo quanto riportato da alcuni siti d’informazione il Presidente del Napoli non sarebbe rimasto particolarmente contento per la strategia messa in atto da Infront e per il basso valore attribuito alla Serie A considerando che la Premier League inglese ha venduto i proprio diritti per oltre 3 miliardi di euro. Addirittura De Laurentiis avrebbe minacciato di ritirare la squadra dal campionato.