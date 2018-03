Diritti Tv, Galliani: “Più soldi per le squadre italiane”

L’offerta della spagnola MediaPro sarebbe la migliore opportunità per il calcio italiano.

Durante il faccia a faccia condotto da Giovanni Minoli su La7, Adriano Galliani, ex ad del Milan, oggi candidato al Senato per Forza Italia, è intervenuto sulla vicenda relativa ai diritti Tv per il calcio. “La spagnola MediaPro ha offerto 230 milioni in più di quanto abbiano offerto i broadcast italiani quindi, più soldi per le squadre di calcio e migliori giocatori. Per i tifosi sarà meglio perché si potrà usufruire il prodotto calcio su tutte le piattaforme esistenti italiani”.

Lo ricordiamo, cosa cambierebbe se l’azienda spagnola acquisisse i diritti: la serie A, nel prossimo triennio, non andrà in onda solo su satellite e digitale terrestre ma su ogni piattaforma, anche sulle Iptv e i telefonini secondo i piani di MediaPro.

