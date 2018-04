Il bando dei diritti tv per il triennio 2018/2021 è stato sospeso.

Sky ha ottenuto tale sospensione dopo aver presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Milano. MediaPro ha preferito non pronunciarsi molto in merito ma Fonti di Mediapro, interpellate dall’Ansa, commentano così la sospensione del bando: “L’unico che sarà danneggiato è il calcio italiano, non crediamo che situazioni come questa siano buone per la sua immagine e stabilità”.

Comments

comments