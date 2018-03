Diritti TV: Orient Hontai acquista la quota di maggioranza di MediaPro

Il gruppo cinese Orient Hontai ha concluso l’acquisizione per quasi un miliardo di euro della maggioranza (53%) di Imagina Media Audiovisual, di cui fa parte il colosso catalano di produzione audiovisiva MediaPro, che detiene i diritti del calcio spagnolo e ha appena acquisito quelli della serie A.

Lo rende noto la stessa Mediapro, informando che “il primo gruppo cinese di capitale privato acquisisce le partecipazioni di Torreal (22,5%), Televisa (19%) e Mediavideo (12%) in una transazione che prevede per Imagina un valore di 1,9 miliardi di euro”. Tutti gli altri azionisti, il Grupo WPP (22,5%) e due dei soci fondatori del Grupo, Tatxo Benet (12%) e Jaume Roures (12%), mantengono partecipazione e direzione del gruppo. Intanto, dopo alcune indiscrezioni giornalistiche, Mediapro precisa anche che “Marco Bogarelli non lavora per il gruppo, anche se ne conosciamo il gran prestigio professionale”.

