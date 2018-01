Diverbio Auriemma-Cesari a Tiki Taka, il giornalista: “stai dicendo mezze verità”

Durante la trasmissione Tiki Taka c’è stato un acceso scambio di opinioni tra Raffaele Auriemma e Graziano Cesari.

“Ho accolto il Var con molto entusiasmo ma le polemiche sono aumentate e stanno minando la credibilità del campionato italiano. Nel caso del gol della Juve il Var non può essere applicato perché l’arbitro applica il vantaggio, il var non c’entra assolutamente nulla. Il regolamento però impone che per un colpo alla testa è obbligatorio fermare il gioco ma evidentemente Calvarese non l’ha ritenuto opportuno. Per quanto riguarda il rigore il direttore di gara è stato invitato a rivedere l’azione ma c’è stata molta presunzione da parte sua. Calvarese quest’anno non è mai andato a rivedere un’azione al Var, questa è una vera e propria presa di posizione. Quando Mertens a Crotone toccò il pallone con il braccio era rigore e anche lì l’arbitro non andò a vedere. “

Interviene Auriemma.

” Ci sono alcuni arbitri che sono rimasti fedeli alla Prima Repubblica e che vedono il Var come uno strumento che condiziona le loro abilità e certezze. Per quanto riguarda Crotone non hai fatto vedere tutto, ci sono stati anche episodi contro il Napoli che non stai mostrando, stai dicendo mezze verità”