Di Domenico: “Il Napoli viene usato dai procuratori per fare pubblicità ai loro assistiti”

Il procuratore, fra gli altri di Ricardo Rodríguez, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Max Meyer dello Schalke 04 è un ottimo calciatore, sta tornando alla sua forma migliore. Il Napoli viene usato molto in chiave mercato, molti agenti hanno collaboratori in Italia e se vogliono fare pubblicità ai propri assistiti, la società azzurra è un nome comodo anche perchè conosciuta in tutto il mondo. Max Meyer secondo me non verrà in Italia ma non perché non sia adatto al Napoli, semplicemente perché è un calciatore strumentalizzato mediaticamente. Inoltre è in scadenza e punterà al mercato inglese dove girano più soldi.

Goretzka invece si adeguerebbe molto bene nella piazza napoletana. Napoli per me è come Madrid, la pressione è alta e bisogna fare bene subito. Ecco, in tal senso, credo che Goretzka possa fare bene.

Mirabelli è un grande conoscitore della Bundesliga, ma quando un ds viaggia, non vuol dire che sta facendo delle trattative. Ci sono giocatori interessanti nella Bundesliga, anche giovani per cui è normale che un ds vada lì, ma non credo che il Milan faccia adesso delle transazioni. Younes? Se verrà a Napoli vuol dire che il calcio italiano sta tornando ad alti livelli perché il ragazzo era seguito da grandi club”.