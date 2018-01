Donadoni: “Domani non vogliamo essere semplici comparse”

L’allenatore del bologna ha rilasciato alcune dichiarazioni nella tradizionale conferenza stampa prima della sfida con il Napoli. Queste le sue parole:

“Verdi? Se vuole crescere deve lasciarsi alle spalle tutto il mercato, ora bisogna guardare oltre con ragionamenti ha ritroso non si va da nessuna parte.

San Paolo? Come calciatore ci ho giocato, ha sicuramente uno dei climi più caldo della A. Confido nel fatto che, per Simone, Il San Paolo capirà perchè nella vita ci vuole anche equilibrio. Quello che accade in casa tua può capitare in un’altra squadra. Ci vuole rispetto ed equilibrio come detto”.

Napoli? Noi non siamo delle comparse, proveremo a fare la nostra onesta figura provando a raccogliere punti.Movimento di Callejon? Ne soffrono tante squadre avversarie, il Napoli è fatto da grandi campioni che sbloccano le partite. Certo, bisogna stare attenti, ma dal momento che capisce che lo marcano bene, Callejon fa un altro movimento e la sblocca. Ci sarà da soffrire, ma va fatto di squadra in 11. I duelli 1vs1 nelle spazi larghi sono pericolosi e dobbiamo impedirli. Pulgar è recuperato, Gonzalez fino a ieri deambulava in maniera corretta, ha un problema, dagli esami non c’è niente, ma non sta bene. Torodisis lo vediamo questa mattina, lo valuteremo. Keita è recuperato”.