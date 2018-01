Donato Orgnoni, il più ricercato nella rubrica di Giuntoli. Procuratore di Verdi ma non solo

Donato Orgnoni è il nome più presente nella lista chiamate di Cristiano Giuntoli, andiamo a conoscere meglio l’agente di Simone Verdi

Non è un agente particolarmente famoso o appariscente, o almeno non lo è stato finchè uno dei suoi assistiti, Simone Verdi, si è messo in mostra tanto che il Napoli ha messo gli occhi su di lui e vuole prenderlo subito.

Nato il 20 luglio del 1967 a Tiglio, comune nella provincia di Sondrio in Lombardia.

Nato sotto il segno del Cancro, un segno molto complesso fortemente orientato alla difesa dei propri spazi, conscio degli innumerevoli pericoli del mondo.

Per questo motivo, è molto legato alla famiglia e alla casa.

Si tratta di un segno molto gentile che conosce perfettamente le buone maniere ed è considerato sensibile.

I rappresentanti del Cancro possono essere fra i più pigri dello Zodiaco, ma possono anche essere ottimi manager, perché sanno scegliere le persone, grazie al loro ineffabile fiuto, nonché dirigerle senza sostituirsi a loro.

Donato Orgnogni ha in procura molti giocatori giovani, tanti che hanno fatto parte della primavera del Milan come Nicola Pasini, Luca Ghiringhelli, Mattia De Sciglio, Patrik Cutrone e ovviamente Simone Verdi.