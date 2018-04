Donnarumma, l’eccezione che non conferma la regola

Domenica pomeriggio non sarà una gara come le altre per il talento di Castellammare di Stabia, Gigio Donnarumma.

L’estremo difensore del Milan, classe 1999, se dovesse giocare contro il Napoli, sarà il più giovane a raggiungere le 100 presenze in A.

Traguardo prestigioso, considerando che riuscirà a battere il record di Gianni Rivera che raggiunse le 100 presenze, proprio in un Milan-Napoli del 1963, a 19 anni e 5 mesi circa, mentre il portiere rossonero, raggiungerà quota 100 a 19 anni ed 1 mese.

Donnarumma si lascerà alle spalle campioni come Gianni Rivera, Silvio Piola, Roberto Mancini, Paolo Maldini, Francesco Totti e non solo. Negli ultimi 23 anni, come rende noto Opta, il più giovane a raggiungere questo importante obiettivo delle 100 presenze in Serie A è stato Antonio Cassano a 21 anni e 71 giorni.

In Italia, dove vi è una enorme difficoltà nel dare spazio ai giovani e quindi dar loro l’opportunità di maturare diventa semprè più difficile, questo traguardo per Donnarumma risulterà ancora più prestigioso.

A cura di Stefano Esposito

