Donnarumma: “Video frainteso, mi scuso. Son simpatizzante del Napoli”

Il portiere del Milan, Gigi Donnarumma, ha chiarito la questione-video sul suo Facebook.

Le polemiche per un video, palesemente privato, venuto fuori in mattinata sui social e dove esultava verbalmente – con un intercalare un po’ volgare – alla parata su Milik (CLICCA QUI) ha fatto subito il giro del web e dei siti online. Così il portiere stabiese del Milan, Gigi Donnarumma, ha subito voluto chiarire definitivamente la situazione spiegando il tutto con un video sulla sua pagina personale di Facebook. Queste le sue parole:

“Mi spiace che avete frainteso questo video che era molto personale, non so come sia uscito. Volevo dirvi che lavoro per il Milan, quindi faccio il bene per il mio club. Poi il messaggio era soltanto uno sfottò in famiglia, uno sfottò con mio zio che usiamo sempre prima e dopo le partite, non è niente contro Napoli, i napoletani e nessuno. Era solo uno sfottò con mio zio ed era tutto per lui, mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole. Sono simpatizzante del Napoli, come ho già detto ieri, scendo volentieri giù perchè giù sto bene ed è la mia città. Volevo dirvi solo questo”.

–

_

“Mi spiace che avete frainteso questo video che era molto personale, non so come sia uscito. Volevo dirvi che lavoro per il Milan, quindi faccio il bene per il mio club. Poi il messaggio era soltanto uno sfottò in famiglia, uno sfottò con mio zio che usiamo sempre prima e dopo le partite, non è niente contro Napoli, i napoletani e nessuno. Era solo uno sfottò con mio zio ed era tutto per lui, mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole. Sono simpatizzante del Napoli, come ho già detto ieri, scendo volentieri giù perchè giù sto bene ed è la mia città. Volevo dirvi solo questo”.

Comments

comments