Dopo gli scontri di ieri la Spagna chiede alla Uefa di adottare misure forti

Ieri sera, prima della gara tra Athletic Bilbao e Spartak Mosca, le due tifoserie hanno dato vita a degli scontri.

Purtroppo durante i tafferugli un poliziotto è stato colpito al volto da una bottiglia, poco dopo ha avuto un arresto cardiorespiratorio, trasportato all’ospedale l’umo non ce l’ha fatta.

Il governo spagnolo, dopo questo episodio, ha chiesto alla Uefa di adottare misure forti contro la violenza nel calcio, in particolare degli ultrà.

Il ministro dello sport Inigo Mendez de Vigo ha dichiarato: “Dobbiamo espellere questi barbari per sempre. Il prossimo Mondiale di calcio si disputerà in Russia. Bisogna fare qualcosa perché la gente non abbia paura e decida di non andare al Mondiale”.

Negli scontri nove altri agenti sono rimasti feriti negli scontri di Bilbao. Cinque ultrà, 3 russi e 2 spagnoli, sono stati arrestati.

Fonte: Ansa

Comments

comments