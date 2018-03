Dopo un anno il busto di Cristiano Ronaldo è stato “rivisitato”

L’autore della statua di Cristiano Ronaldo, Emanuel Santos, è conosciuto in tutto in mondo.

Non tanto per il suo talento ma perché la statua dedicata al giocatore tutto era tranne che identica a ui.

Il volto di Cristiano Ronaldo era esposto all’aeroporto di Madeira, isola in cui è nato l’attaccante. Un busto che aveva sucitato tante critiche, così Cristiano Ronaldo gli ha chiesto di rifare un nuovo volto per il primo anniversario della statua originale.

Detto, fatto. Viso rifatto e questa volta sembra aver le sembianze dell’attaccante del Real Madrid e il 17 marzo Santos ha portato la seconda statua all’aeroporto e l’ha esposta al posto della prima.

