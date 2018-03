Doppia seduta di allenamento per il Palermo

Il Palermo si allena in vista della prossima gara di campionato contro il Napoli

Terzo giorno di allenamenti in casa rosanero verso la sfida contro il Napoli. Il Palermo ha sostenuto una doppia seduta sul terreno di gioco del “Tenente Onorato”: al mattino Giuseppe Iachini ha diviso la squadra in due gruppi, che hanno alternato esercitazioni tattiche in campo e lavoro in palestra. Nel pomeriggio i rosanero hanno svolto esercitazioni di attacco contro difesa ed una partita in campo ridotto.

Roberto Vitiello ha iniziato l’attività di riatletizzazione e si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti: stesso tipo di programma per Enzo Maresca.

Domani il Palermo sosterrà una seduta pomeridiana a porte chiuse a Boccadifalco.

