Doppietta di Vojak e la Triestina è battuta

Il giorno 27 gennaio il Napoli ha giocato quattordici partite, undici in serie A, due in serie B ed una in coppa Italia, ottenendo sei vittorie e cinque pareggi, con tre sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 alla Triestina nella quattordicesima giornata della serie A-1934/35

Questa è la formazione schierata da William Garbutt:

Sentimenti II, Vincenzi, Castello, Colombari, Bedendo, Rivolta, Stabile, Vojak, Sallustro, Rossetti, Ferraris II

I gol: 17′ Vojak, 64′ Baldi II, 70′ Vojak

Dopo tredici giornate il Napoli era quinto in classifica alle spalle di Fiorentina, Juventus, Ambrosiana-Inter e Roma. Gli azzurri chiusero il torneo al settimo posto. Lo scudetto andò alla Juventus.

Il 2-1 alla Triestina fu deciso da una doppietta di Antonio Vojak che con 103 gol occupa il quinto posto assoluto tra i bomber della storia del Napoli: 102 reti nelle sue 191 presenze in serie A ed un gol nelle sue tre partite in nelle coppe europee.

Fonte SSC Napoli