Dossena: “Se il Napoli vince stasera diventa difficile per la Juve”

L’ex calciatore del Napoli e del Liverpool ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“La vittoria del 2010 a Cagliari fu bellissima, ero uno di quelli che dopo 94 minuti di assedio cagliaritano chiedeva all’arbitro di fischiare, poi il Pocho partì per andare a segnare e all’arbitro dicevo di non fischiare.

Bello vedere il Napoli in alto, i tifosi sono da anni che sperano nello scudetto e non è mai arrivato, rimpianti di non far più parte di questa grandissima squadra ogni tanti ne ho.

Se stasera le cose vanno bene psicologicamente per la Juve diventa difficile, è vero che avrebbe una gara ancora da giocare, ma nel frattempo finisce quattro punti sotto.

Non immaginavo una lotta testa a testa fra Napoli e Juve, data l’ampia differenza di fatturato, questo gap è stato colmato da una persona che si chiama Maurizio Sarri e non a caso il presidente sta facendo di tutto per trattenerlo. Tutti i veri appassionati di calcio sperano che lo Scudetto arrivi a Napoli”.

Hamšík? è un giocatore pazzesco, il Napoli e Napoli hanno avuto l’immensa fortuna che Marek ha voluto sposare in pieno la causa rinnegando ogni offerta di top-club. La partita più emozionante che ho giocato con il Napoli? quella col City sicuramente, è una di quella partite che segna”.

