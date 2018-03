Douglas Costa: “Costretti a perdere una gara per salvarci la vita”

L’esterno brasiliano della Juventus ha rilasciato un’intervista al canale YouTube Pilhado.

“Eravamo con la squadra riserve, dopo i primi 45 minuti contro il Flamengo avevamo segnato un gol ed eravamo sull’1-1. Nella ripresa arrivò la notizia che i rivali storici dell’Internacional erano vicini alla conquista del Brasilerao. Facemmo dei cambi e io facevo dei dribling da una parte, dall’altra, ma sempre lontano dalla porta. Dovevo giocare per non vincere. Alla fine infatti il Flamengo ci battè per 2-1 e fece esplodere di gioia il Maracanà.

I dirigenti del Gremio ci dissero che potevamo fare quello che volevamo, che la responsabilità era nostra. Che se avessimo vinto la gente avrebbe invaso la pista in aeroporto e non saremmo potuti partire. Che i tifosi del Gremio avrebbe voluto ucciderci. Sarebbe stato una macchia per la storia del Gremio: dare il titolo all’Internacional. Andò bene così. Se avessimo battuto il Flamengo, saremmo morti”.

Fonte: premiumsporthd



