Subito dopo la gara Douglas Costa è intervenuto a Premium Sport.

Queste le sue parole: “E’ stata la miglior partita da quando sono alla Juventus, era importante vincere contro la Sampdoria.

Scudetto? Un altro passo avanti ma non è finita, dobbiamo guardare partita per partita ma sicuramente questa vittoria è importante per l’obiettivo finale”.

