Dramma Silva: out due settimane per star vicino al figlio in pericolo di vita

Lo aveva già annunciato in conferenza stampa Pep Guardiola, ora anche il diretto interessato è uscito allo scoperto.

David Silva starà fuori per due settimane e ha spiegato i motivi tramite un post su Twitter: “Voglio ringraziare tutti per l’amore e gli auguri ricevuti nelle ultime settimane, specialmente i miei compagni di squadra, il mio allenatore e tutti al club, perché hanno capitato la mia situazione. Inoltre voglio condividere con voi la notizia della nascita di mio figlio Mateo, che è nato estremamente prematuro e sta lottando giorno per giorno con l’aiuto del team medico”