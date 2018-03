Draxler: “Spesi 400 milioni, dovevano cambiare le cose e invece siamo usciti agli ottavi”

Il giocatore del Psg ha parlato ai microfoni di un’emittente tedesca.

“Non capisco il mio ingresso al posto di Di Maria, il pari non ci bastava, sono rimasto sorpreso e un po’ arrabbiato. Il Real giocava con tranquillità, senza alcun nervosismo. Noi facevamo girare la palla ma non basta per vincere. Se devi rimontare un 1-3 devi pressare, non serve passarsi la palla e sperare che qualcosa cada dal cielo. Abbiamo meritato di essere eliminati. In estate sono stati spesi 400 milioni di euro, tutti dicevano che sarebbero cambiate le cose e invece siamo stati di nuovo eliminati agli ottavi di Champions”.

