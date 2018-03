Younes si, Younes no, il mistero del mancato arrivo a Napoli ancora deve essere risolto.

Lo stesso Younes ha ribadito di non voler svelare il motivo ma il Direttore sportivo dell’Ajax, Marco Overmars, in un’intervista a Telegraaf, ha parlato del giocatore e del contratto che ha firmato col Napoli: “Younes non rimarrà con noi la prossima stagione. Secondo le mie informazioni lui ha firmato un contratto con il Napoli quindi la possibilità che resti non c’è”.

